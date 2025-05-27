Более 300 млн человек путешествовали по миру в первом квартале 2025 года

Более 300 млн человек путешествовали по миру в первом квартале 2025 года

Более 300 млн туристов совершили международные поездки за первые три месяца 2025 года, это на 5%, или 14 млн больше, чем год назад.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация туризма при ООН - UN Tourism.

"За первые три месяца 2025 года международные поездки совершили более 300 миллионов туристов, что примерно на 14 миллионов больше, чем за те же месяцы 2024 года. Это на 5% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше, чем в последнем году до пандемии 2019. Высокие показатели были достигнуты, несмотря ряд геополитических и торговых противоречий, а также с высокую инфляцию, затронувшую услуги в сфере путешествий", - говорится в сообщении.

По данным UN Tourism, за первые три месяца года Европу посетили 125 млн иностранных туристов, что на 2% больше, чем в первом квартале 2024 года, и на 5% больше, чем за аналогичный период до пандемии. В Южном Средиземноморье число прибытий увеличилось на 2%, что отражает растущий спрос на поездки в межсезонье.

Центральная и Восточная Европа продемонстрировали значительный рост (+8% по сравнению с 2024 годом), особенно страны Балтии.

В Африке в первом квартале зафиксирован рост числа прибытий на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Северной и Южной Америке число международных прибытий увеличилось на 2%, при этом несколько направлений в Южной Америке продемонстрировали хорошие результаты в летний сезон (+13%).

На Ближнем Востоке зафиксирован рост на 1% по сравнению с 2024 годом, что является более скромным результатом после выдающихся показателей последних лет. Однако в первом квартале года число прибытий оказалось на 44% выше, чем до пандемии.

Число прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион выросло на 12%. Северо-Восточная Азия продемонстрировала самые высокие показатели среди субрегионов мира: в первом квартале 2025 года рост турпотока сюда составил 23%.