​Более 300 мигрантов спасены в Средиземном море поисковым судном Красного Креста

Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ Поисковое судно The Responder, осуществляющее операцию в Средиземном море при поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), спасло сегодня более 300 мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира гуманитарной организации.

"Отправившийся с Мальты во вторник в 7 часов утра The Responder спас в центральной части Средиземного моря в ранние часы 10 августа 327 человек с четырех терпящих бедствие лодок", - отмечается в распространенном сообщении. Среди спасенных - десятки женщин и детей, включая 11 детей, которые отправились в путь без сопровождения взрослых. Как заявил генеральный секретарь МФОКК и КП Эльхадж Ас Си, "насущная необходимость такого рода поисковой и спасательной операции очевидна".