Более 300 мигрантов проникли из Мексики в США через подкоп под стеной

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Самая большая группа незаконных иммигрантов - сразу 376 человек - пробралась из Мексики на территорию США, использовав подкоп под стеной, которая разделяет две страны.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на представителей американской Таможенной и пограничной службы (ТПС).

"Рекордная по численности группа, вырыв ход шириной полметра под металлической стеной, высота которой составляет 3,6 м, проникла в США близ города Юма (штат Аризона), - отметил телеканал, уточнив, что произошло это 14 января. - После чего нарушители тут же сдались пограничникам". Среди них было 179 детей.

Как указали представители ТПС, сейчас все чаще границу общей протяженностью 3,2 тыс. км пытаются нелегально пересечь родители с детьми. Подавляющее число из них, оказавшись на территории США, сдаются пограничникам в надежде на получение убежища в стране.