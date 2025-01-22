Более 30 тыс. человек покинули свои дома из-за столкновений на севере Колумбии

Более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи со столкновениями между вооруженными группировками на севере Колумбии.

Более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи со столкновениями между вооруженными группировками на севере Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис омбудсмена.

"На сегодняшний день сообщается о как минимум 32 тыс. перемещенных лиц. Большинство из них прибыли в Кукуту (15 086), Оканью (11 503) и Тибу (5 300)", - говорится в сообщении.

Офис омбудсмена не назвал данные о погибших, сообщив, что передача тел судмедэкспертам продолжается. Уже были опознаны останки 33 человек. 18 января губернатор департамента Норте-де-Сантандер Уильям Вильямисар сообщил о 80 погибших.

17 января президент Колумбии Густаво Петро объявил о приостановке мирных переговоров с повстанцами из "Армии национального освобождения" (АНО) из-за их столкновений с другими вооруженными группировками, образованными бывшими членами "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), в регионе Кататумбо. Глава государства назвал действия повстанцев военными преступлениями.

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с РВСК. Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с АНО. Процесс диалога несколько раз приостанавливался и возобновлялся.