Более 30 террористов с поясами смертника задержали в гумкоридорах в Восточной Гуте

© Foto: "SANA"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Военные сирийской армии задержали и обезвредили более 30 террористов с поясами смертника в различных гуманитарных коридорах с момента выхода мирных жителей из Восточной Гуты.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие в автобусах или лагерях.

Как добавил источник агентства, при этом были задержаны еще шесть женщин, из которых на четверых также были надеты пояса, а две другие поместили их в сумки с вещами.