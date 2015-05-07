Более 30 талибов убиты в Афганистане в ходе спецоперации

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали не менее 35 талибов в ходе спецоперации по освобождению похищенных в феврале в одной из центральных провинций страны пассажиров автобуса. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают официальные источники Афганистана.

Операция по поиску похищенных пассажиров началась два дня назад в городе Калат в провинции Фарах на западе страны и в районе Шах Джо (Shah Joe). В настоящий момент она продолжается. Данных о жертвах среди мирного населения нет.

Как заявил губернатор провинции Забуль Ашраф Насири (Ashraf Nasiri), боевики были убиты в районе Хак (Khak), еще 25 талибов были ранены.

Напомним, в конце февраля вооруженные люди напали на автобус в провинции Забуль в центральной части Афганистана и похитили 30 пассажиров.