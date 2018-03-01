Более 30 помощников Трампа остались без доступа к совершенно секретной информации

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Более 30 членов администрации президента США Дональда Трампа лишились доступа к совершенно секретной информации.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что всем чиновникам уже сообщили об этом, но никто из них не изъявил желания покидать свои должности в связи с данным шагом.

По данным агентства, все потерявшие доступ к совершенно секретной информации лишились его в связи с правилами, которые недавно установил глава аппарата Белого дома Джон Келли.