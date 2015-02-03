​Более 30 нелегальных мигрантов пропали без вести у берегов Йемена

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Спасатели ведут поиски не менее 35 мигрантов, пропавших без вести после крушения лодки в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, руководитель спасательной операции Салеха аль-Собари завил, что на борту находилось около 50 нелегальных мигрантов. По его информации, спасателям удалось спасти 13 человек, поиски остальных продолжаются.

Причиной трагедии, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный ветер и высокие волны.