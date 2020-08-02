На норвежском лайнере произошло массовое заражение COVID-19

У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19

У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает компания-оператор Hurtigruten.

"Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 — отрицательный", — говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что сначала заражение было подтверждено у четверых членов команды. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.