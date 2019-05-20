Более ​30 человек пропали без вести в Уганде

Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье.

Об сообщает местное издание Daily Monitor, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что на лодке с мотором перемещались игроки локальной футбольной команды и их болельщики. Очевидец отметил, что в лодке могло быть более 50 человек.

"Лодка затонула через примерно 300 метров после отплытия от места посадки" , - заявил местный бизнесмен и председатель молодежной организации Сади Ньянджиреки.