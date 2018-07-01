Более 30 человек пострадали при нападении на французских военных в Мали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Более 30 человек получили ранения при нападении неизвестных на французских военных на севере Мали.

Как передает Report, об этом сообщает министерство безопасности и гражданской обороны Мали в Twitter.

Как сообщалось ранее, неизвестные атаковали в воскресенье французско-малийский патруль в городе Гао на севере Мали. Начиненная взрывчаткой машина была оставлена у дороги. Взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда подъехал бронированный автомобиль с французскими солдатами. За взрывом последовала стрельба.

"По данным медицинских источников, предварительные итоги… нападения на патруль "Бархан" в Гао на 11.00 по времени ET составили четырех погибших мирных жителей и 31 человека с тяжелыми ранениями, из которых восемь являются (военными патруля — ред.) "Бархан", — говорится в заявлении ведомства.

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Шестеро французских солдат стали жертвами и двое мирных жителей тяжело ранены при нападении неизвестных на севере Мали.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Кровопролитное нападение на французские силы "Бархан" в Гао в Мали привело к гибели шести французских военных.

Нападение было на бронированную машину. У дороги оставили автомобиль, начинённый взрывчаткой. Его привели в действие в тот момент, когда подъехал бронированный автомобиль с французскими солдатами.