Более 30 человек пострадали от мощного тайфуна на юго-западе Японии

На юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Ханун", пострадали 34 человека, трое получили серьезные травмы.

На юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Ханун", пострадали 34 человека, трое получили серьезные травмы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, на острове Окинава около 200 тыс. домовладений остались без электричества, многие дома разрушены. Местные власти призвали жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Из-за тайфуна на Окинаве и других островах приостановил работу общественный транспорт, в том числе паромы. В аэропорту Наха отменили сотни международных и внутренних рейсов.

"Ханун" двигался со скоростью 15 км/ч и вызвал сильные ветры, скорость которых достигла 162 км/ч.

По данным японского метеорологического агентства, "Ханун" направляется к Восточно-Китайскому морю. Ожидается, что он пройдет по городскому округу Чжэньцзян и провинции Фуцзянь в Китае и достигнет северной части Тайваня к пятнице. Отмечается, что он также может изменить курс и вернуться к японскому острову Кюсю.

Согласно прогнозам, в Японии вслед за тайфуном начнутся сильные дожди. Так, к полудню четверга в префектуре Окинава может выпасть до 20 см осадков.