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Более 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Финикс - Гавайи

Более 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Финикс - Гавайи По меньшей мере 36 человек пострадали, когда самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности по пути из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи).
Другие страны
19 декабря 2022 г. 06:20
Более 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Финикс - Гавайи

По меньшей мере 36 человек пострадали, когда самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности по пути из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что 20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, среди них есть 14-месячный ребенок. Не менее 11 пассажиров получили серьезные травмы, указывает Служба неотложной медицинской помощи Гонолулу.

"Нескольким пассажирам и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за легких травм, в то время как некоторые пассажиры были немедленно доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения", - сообщает авиакомпания на своей странице в "Твиттере".

Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях. По данным Hawaiian Airlines, самолет благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу.

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