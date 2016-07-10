Более 30 человек погибли в Сирии в результате обстрелов террористов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Более 30 мирных граждан погибли и около 150 ранены за минувшие сутки в Сирии в результате обстрела боевиками террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" общежитий в районе Аль-Фуркан города Алеппо.

Как передает Report, oб этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Большинство погибших и пострадавших - женщины и дети", - говорится в сообщении

Обстрелам террористов также подверглись населенные пункты Арбил, Бахария, Дарайя, Мейда и Хараста-эль-Басаль в провинции Дамаск, а также Айдо, Балла, Брума, Икко и Сафсафа в провинции Латакия.

Группировки международных террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

В течение суток в провинции Алеппо террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов населенные пункты Кудехи, Хандрат, Хайлан и Эль- Хадер, а также кварталы Шейх Максуд, Эль-Халидия, Аз-Загра, Аль-Фуркан, Эль-Мухафаза и аэропорт Эн-Найраб.