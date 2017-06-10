 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики ИГ атаковали город Ширкат, более 30 человек погибли

    Еще 40 человек получили ранения© Courtesy İmage

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации ИГ атаковали город Ширкат, расположенный в 100 километрах к югу от Мосула, более 30 человек погибли.

    Как передает Report, об этом сoобщил сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на полицию республики.

    Как сообщил телеканалу источник в органах сил безопасности страны, среди погибших — военные и мирные жители. Еще 40 человек получили ранения.

    Вооруженным силам Ирака удалось отразить атаку, ликвидировано более десятка боевиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi