Боевики ИГ атаковали город Ширкат, более 30 человек погибли

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации ИГ атаковали город Ширкат, расположенный в 100 километрах к югу от Мосула, более 30 человек погибли.

Как передает Report, об этом сoобщил сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на полицию республики.

Как сообщил телеканалу источник в органах сил безопасности страны, среди погибших — военные и мирные жители. Еще 40 человек получили ранения.

Вооруженным силам Ирака удалось отразить атаку, ликвидировано более десятка боевиков.