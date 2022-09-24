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Более 30 человек погибли в Индии за сутки из-за неблагоприятных погодных явлений

Более 30 человек погибли в Индии за сутки из-за неблагоприятных погодных явлений По меньшей мере 36 человек скончались в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за последние сутки в результате обрушения мощных ливней и ударов молний.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 18:12
Более 30 человек погибли в Индии за сутки из-за неблагоприятных погодных явлений

По меньшей мере 36 человек скончались в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за последние сутки в результате обрушения мощных ливней и ударов молний.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

Так, как минимум 24 человека погибли в результате обрушения домов, в которых они находились во время ливня. Остальные 12 человек погибли от удара молний. Кроме того, еще несколько человек получили травмы и госпитализированы.

Всего за последние пять дней в штате 39 человек погибли от удара молний.

Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, удары молний для этого сезона - характерное явление. Однако метеорологи связывают учащение ударов молний с повышением температуры.

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