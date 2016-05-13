По меньшей мере 35 человек погибли в Бангладеш от удара молнии

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Не менее 35 человек, в том числе женщины и дети, погибли в Бангладеш от удара молнии, сообщает Report со ссылкой на Indian Express.

Больше всего жизней стихия унесла в городе Пабна – там погибли восемь человек. Десять человек скончались в округах Сираджгандж и Раджшахи, еще восемь – в округах Кишоргандж и Брахманбархия. В столице Дакке погибли два студента, игравшие в футбол под дождем. Еще семь человек погибли в разных частях Багладеш.

Основная масса погибших – фермеры, находившиеся в поле.

Грозовые ливни обрушились на Бангладеш после того, как в Дакке и других частях страны в течение недели стояла жара.