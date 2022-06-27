О нас

Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна

Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве.
Другие страны
27 июня 2022 г. 23:47
Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна

Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Agence France-Presse" со ссылкой на местные источники.

"Погибло более 30 человек, в том числе дети, девочки, мужчины, женщины и старики. Некоторые были обезглавлены", - цитирует издание источник.

Нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо, недалеко от границы с Нигерией.

Инцидент произошел в районе Аквайя, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kamerunda hücum zamanı 30-dan çox insan öldürülüb

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi