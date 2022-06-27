Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна

Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве.

Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Agence France-Presse" со ссылкой на местные источники.

"Погибло более 30 человек, в том числе дети, девочки, мужчины, женщины и старики. Некоторые были обезглавлены", - цитирует издание источник.

Нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо, недалеко от границы с Нигерией.

Инцидент произошел в районе Аквайя, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.