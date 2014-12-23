Более 30 человек погибли из-за аномальных холодов в Индии

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Из-за аномально холодной погоды, установившейся в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, погиб 31 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Более 150 поездов были отменены из-за понижения температуры и сильных туманов. Также отменен ряд авиарейсов, затруднено движение пассажирского транспорта. Власти постановили закрыть местные школы до 28 декабря. По данным синоптиков, аномально холодная для региона погода продержится еще несколько дней.