Более 30 человек погибли и 80 ранены в результате двух взрывов в Ираке

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 человек погиб и 80 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в районе города Баакуба на востоке Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков и представителей службы безопасности.

По данным агентства, первый взрыв произошел на рынке Баакубы — административного центра провинции Дияла. Жертвами этого теракта стали 24 человека, пострадали 55. Еще один взрыв прогремел к востоку от города: семь человек погибли и 25 получили ранения, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.