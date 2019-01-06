Более 30 человек обратились в больницы после землетрясения у ирано-иракской границы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Более 30 человек обратились в больницы в Иране с различными травмами после произошедшего в воскресенье землетрясения у ирано-иракской границы.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ИРИ Моджтаба Халиди.

«Никто из этих людей не пострадал в результате землетрясения, травмы были вызваны страхом и бегством», – заявил Халиди в интервью агентству IRNA.

По его словам, в больницу обратился 31 человек, большинство – 29 человек – отпустили домой. Двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в районе ирано-иракской границы в воскресенье.

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 балла было зафиксировано в воскресенье на границе Ирака и Ирана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 133 километрах к северо-востоку от столицы Ирака Багдада (население около 5,6 миллиона жителей). Очаг залегал на глубине 49 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Напомним, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе в конце ноября 2018 года пострадали 634 человека.