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    Более 30 боевиков убиты турецкими военными при операции в Ираке

    Об этом заявил Эрдоган, выступая перед главами местного самоуправления в Анкаре

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Более 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были уничтожены при трансграничной операции, проведенной турецкой армией в Северном Ираке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Мы провели этой ночью трансграничную операцию в Северном Ираке. Более 30 террористов были убиты", - заявил Эрдоган, выступая перед главами местного самоуправления в Анкаре.

    Обстановка в Турции резко обострилась после организованного 20 июля "Исламским государством" теракта на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла на себя РПК. Всего в течение последних двух месяцев жертвами курдских боевиков стали более 120 полицейских, военных, а также гражданских лиц. Истребители ВВС Турции атакуют с 24 июля позиции РПК в юго-восточных турецких провинциях и на севере Ирака.

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