Более 30 боевиков убиты турецкими военными при операции в Ираке

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Более 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были уничтожены при трансграничной операции, проведенной турецкой армией в Северном Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы провели этой ночью трансграничную операцию в Северном Ираке. Более 30 террористов были убиты", - заявил Эрдоган, выступая перед главами местного самоуправления в Анкаре.

Обстановка в Турции резко обострилась после организованного 20 июля "Исламским государством" теракта на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла на себя РПК. Всего в течение последних двух месяцев жертвами курдских боевиков стали более 120 полицейских, военных, а также гражданских лиц. Истребители ВВС Турции атакуют с 24 июля позиции РПК в юго-восточных турецких провинциях и на севере Ирака.