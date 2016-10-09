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    Более 30 боевиков ИГ ликвидированы на севере Сирии

    Четырнадцать боевиков были уничтожены в тот момент, когда они пытались прорваться в сирийские населенные пункты

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидирован за последние 24 часа в результате наземных столкновений и авиаударов международной коалиции во главе с США на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецких военных.

    По его данным, 14 боевиков были уничтожены в тот момент, когда они пытались прорваться в сирийские населенные пункты Ахтерин и Туркмен Барех. Еще 17 боевиков ликвидированы в результате авиаударов коалиции во главе с США.

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