Более 3 тысяч туристов отказались от посещения ООН из-за коронавируса

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Около 3,5 тысячи туристов отказались от туров по штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил глава экскурсионного бюро Винченцо Пулиезе.

С вечера 10 марта экскурсии в штаб-квартире приостановлены. По словам В.Пулиезе, туры не будут проводиться как минимум до 31 марта.

"Пока у нас было около 3500 человек, которые решили отменить свои туры по штаб-квартире ООН", - сказал глава экскурсионного бюро.

ООН со вчерашнего дня ограничила также доступ посетителей в штаб-квартиру из-за ситуации вокруг коронавируса. Теперь только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата. Как следует из текста, любым другим посетителям необходимо будет записываться – их будут пускать только в сопровождении сотрудника организации.