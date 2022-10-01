Более 3,6 тыс. россиян попали в санкционный список СНБО Украины

Ограничительные меры, которые руководству страны рекомендовал принять Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, распространяются на более 3,6 тыс. россиян.

Ограничительные меры, которые руководству страны рекомендовал принять Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, распространяются на более 3,6 тыс. россиян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэкономики Украины.

В ведомстве указали, что в данный список вошли представители высшего руководства России, в том числе их родственники и близкое окружение, командование Вооруженных сил РФ, руководители регионов, крупные предприниматели и артисты. Отдельно выделены члены правительства "Республики Крым", "ДНР" и "ЛНР". Ограничения наложены и на международных наблюдателей, которые следили за ходом недавнего референдума.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что будут введены новые санкции против нескольких тысяч российских физических и юридических лиц, а также против организаторов референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Он указал, что список "действительно большой" и будет включать "достаточно громкие фамилии"