На Украине из-за непогоды развернуты более 3,3 тыс. пунктов обогрева

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Более 3,3 тыс. пунктов обогрева развернуты на Украине в связи с непогодой, в них уже оказана помощь более 32 тысячам граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин.

С целью предотвращения случаев переохлаждения и обмораживания людей в период понижения температуры воздуха во время неблагоприятных погодных условий в государстве на сегодняшний день функционирует более 3 тысяч 300 пунктов обогрева, в которых предоставлена помощь более 32 тысячам граждан, в том числе это 3 145 стационарных пунктов обогрева, которые развернуты органами местной власти, и 191 мобильный пункт обогрева.

В случае понижения температуры воздуха до аномальных значений ГСЧС по обращению органов местной власти готова развернуть дополнительно более 150 мобильных пунктов обогрева.