Более 25 человек остаются в больницах в Новой Зеландии после терактов в мечетях

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Двадцать семь человек остаются в больнице новозеландского города Крайстчерч спустя неделю после теракта в двух городских мечетях, жертвами которого стали 50 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Двадцать семь человек, раненных в результате стрельбы в пятницу, по-прежнему находятся в больнице Крайстчерч, пять из них остаются в критическом состоянии в реанимации. За последние сути два человека были выписаны", - заявил представитель управления Дэвид Митс.

Наряду с этим полиция Новой Зеландии расследует угрозы, направленные премьер-министру страны Джасинде Ардерн в Twitter.

Д.Ардерн был отправлен пост в Twitter с фотографией оружия и надписью "Ты следующая". Сообщается, что аккаунт отправителя был заблокирован в пятницу только спустя 48 часов. Помимо этого был обнаружен еще один пост с указанием полиции Новой Зеландии и имени премьера, который содержал такое же фото и похожую надпись.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.