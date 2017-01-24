Более 240 торговцев оружием задержали в Европе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Во время операции, проведенной в ряде европейских стран, были задержаны 245 человек, подозреваемых в торговле оружием.

Как передает Report, об этом сообщает Гражданская Гвардия Испании.

В операции Bosphorus участвовали представители сил правопорядка из 11 европейских стран (Румынии, Греции, Бельгии, Голландии, Польши, Кипра, Финляндии, Швеции, Великобритании, Испании и Болгарии).

Изъято в общей сложности 664 единицы оружия. Кроме огнестрельного оружия, изъято 33 748 патронов, ручные гранаты, глушители.