Более 240 человек в Индонезии пострадали в результате использования полицией слезоточивого газа

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Более 240 человек в Индонезии были вынуждены обратиться за медицинской помощью после отравления слезоточивым газом, который в пятницу использовали сотрудники полиции во время разгона демонстрации в центре Джакарты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления по связям с общественностью правоохранительных органов страны Рафли Амар.

По его словам, от слезоточивого газа пострадали около 160 человек - из числа участников акции протеста, еще более 80 - сотрудники полиции. Он подтвердил также смерть одного из демонстрантов.

Вместе с тем представитель органов правопорядка опроверг информацию, согласно которой при разгоне митинга использовалось огнестрельное оружие.