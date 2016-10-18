Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Сан-Паулу

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в населенном пункте Франку-да-Роша (штат Сан-Паулу).

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Folha de São Paulo.

По ее данным, точное число беглецов пока не установлено, и оно может достигать 300 человек. Известно, что преступники устроили пожар в трех зданиях пенитенциарного учреждения. Большинство заключенных, совершивших побег, содержались в тюремной психиатрической больнице.

Ранее в понедельник восемь человек погибли во время беспорядков в тюрьме, расположенной в штате Рондония (северная часть страны). Зачинщики бунта подожгли матрасы напротив одной из камер, в результате чего начался пожар.

"Беспорядки произошли из-за спора двух противоборствующих преступных группировок. Все погибшие находились в одной камере и умерли от удушья из-за дыма", - заявил директор пенитенциарного учреждения Джобсон Бандейра.