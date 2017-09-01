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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Более 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Гурбан байрамы в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, верующие собрались на центральных улицах российской столицы для совершения праздничного намаза.

Сотрудниками столичной полиции совместно с Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов, посвященных празднику.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в полиции.