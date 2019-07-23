Более 200 тыс. человек принимают участие в протестах в Пуэрто-Рико

Свыше 200 тыс. человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По данным стражей порядка, в ходе продолжающихся более недели демонстраций с требованиями отставки губернатора Пуэрто-Рико жертв не было. Сообщается, что 18 участников манифестаций в понедельник почувствовали себя плохо или потеряли сознание, им была оказана медицинская помощь. Агентство Associated Press отмечает, что протесты в островном государстве, вероятно, являются наиболее масштабными за последние 20 лет.

Массовые протесты в Пуэрто-Рико начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками губернатор островного государства Рикардо Росселло. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым он фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.