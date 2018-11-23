Более 200 пожарных мобилизованы для борьбы с лесными пожарами в Австралии - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обширные лесные пожары охватили территорию штата Новый Южный Уэльс в Австралии. В северных пригородах Ньюкасла пламя вплотную приблизилось к жилым домам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу пожарная служба штата на своей странице в Twitter.

В сообщении указано, что пожарным расчетам удалось взять под контроль ряд очагов возгорания, но сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров. "Пламя распространяется очень быстро, сейчас в борьбе с огнем мы задействовали тяжелые пожарные самолеты, но есть опасения, что при усилении ветра мы не сможем их использовать и пламя перекинется на жилые дома", - сказал комиссар пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс в интервью радио ABC.

В настоящий момент в борьбе с огнем, кроме тяжелой пожарной авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника. На территории региона Хантер объявлена чрезвычайная ситуация, жители района Солт Аш, чьи дома расположены в опасной близости от пожаров, эвакуированы, закрыты школы.