Более 200 пожарных мобилизованы для борьбы с лесными пожарами в Австралии - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обширные лесные пожары охватили территорию штата Новый Южный Уэльс в Австралии. В северных пригородах Ньюкасла пламя вплотную приблизилось к жилым домам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу пожарная служба штата на своей странице в Twitter.

В сообщении указано, что пожарным расчетам удалось взять под контроль ряд очагов возгорания, но сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров. "Пламя распространяется очень быстро, сейчас в борьбе с огнем мы задействовали тяжелые пожарные самолеты, но есть опасения, что при усилении ветра мы не сможем их использовать и пламя перекинется на жилые дома", - сказал комиссар пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс в интервью радио ABC.

В настоящий момент в борьбе с огнем, кроме тяжелой пожарной авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника. На территории региона Хантер объявлена чрезвычайная ситуация, жители района Солт Аш, чьи дома расположены в опасной близости от пожаров, эвакуированы, закрыты школы.

EMERGENCY WARNING: Richardson Rd Fire, Salt Ash. Firefighters are continuing to work behind homes on Rookes Rd, Salt Ash. Residents should take advice from crews in the area and seek shelter as the firefront approaches. #NSWRFS pic.twitter.com/a3WFRHii2c