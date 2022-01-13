Более 200 мятежников убили за сутки при атаках аравийской коалиции в Йемене

Более двух сотен сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) было убито за минувшие сутки в ходе военных операций, проведенных на территории Йемена аравийской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Более двух сотен сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) было убито за минувшие сутки в ходе военных операций, проведенных на территории Йемена аравийской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил представитель альянса.

"За прошедшие сутки коалиция провела 17 спецопераций против хуситов в провинции Мариб и 16 операций в провинции Эль-Бейда, расположенных в центральной части Йемена", - указал представитель аравийской коалиции, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera. Он добавил, что в результате указанных атак "в Эль-Бейде было убито 90 сторонников "Ансар Аллах", а в Марибе - более 110 хуситов".