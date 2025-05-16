Более 200 фермеров вышли на манифестации на юге Франции

Более 200 фермеров вышли на манифестации в нескольких городах южного французского региона Окситания, чтобы поддержать новый законопроект, направленный на послабление ограничений в области сельского хозяйства.
Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.
"В четверг вечером фермеры собрались в нескольких городах Окситании… чтобы поддержать законопроект (сенатора Лорана) Дюплома, направленный на "снятие ограничений на осуществление" их профессиональной деятельности и, в частности, содействующий доступу к пестицидам", - передает агентство.
Некоторые из фермеров приехали на тракторах с прицепом, устроили акцию в городе Монтобан. Там была задействована полиция, чтобы предотвратить возможные попытки фермеров вывалить навоз перед штаб-квартирой партии социалистов.
Еще одна манифестация прошла в городе Родез, где около 10 фермеров вывалили тюки соломы на кольцевой развязке около аэропорта и вывесили большой баннер с призывом не блокировать новый законопроект, который они считают "жизненно важным".
Организаторы акций заявили, что не ожидали большого числа участников с учетом проводящихся сейчас весенних сельскохозяйственных работ, однако заявили, что это только начало.
Накануне глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил, что аграрии возобновят протесты с 26 мая из-за невыполнения властями своих обещаний.