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Более 200 человек задержаны за нарушения общественного порядка в Казахстане

Более 200 человек задержаны за нарушения общественного порядка в Казахстане Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны.
Другие страны
5 января 2022 г. 08:52
Более 200 человек задержаны за нарушения общественного порядка в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. "За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - уточнили в пресс-службе.

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Версия на английском языке Over 200 nabbed for violating public order in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda 200 nümayişçi saxlanılıb, 95 polis xəsarət alıb

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