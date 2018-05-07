Более 200 человек за два года погибли при стрельбе в США

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ За 2016-2017 года жертвами стрельбы в общественных местах в США стал 221 человек.

Как передает Report, такие данные опубликовало ФБР.

Из доклада следует, что в 50 случаях умышленного применения огнестрельного оружия в 21 штате были ранены 722 человека. При этом ведомство не стало учитывать инциденты, в которых зачинщиками стрельбы были члены банд или наркоторговцы, а также случаи неосторожного обращения с оружием.

Самой кровавой признана стрельба в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из окна отеля по участникам музыкального фестиваля у комплекса Mandalay Bay. Тогда погибли 58 человек, еще 489 получили ранения.

По данным ФБР, возраст злоумышленников - от 14 до 66 лет. При этом 13 из них покончили с собой, 11 были ликвидированы полицейскими, 18 арестованы, еще восьмерых задержали граждане.