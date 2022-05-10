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Более 200 человек ранены в массовых протестах в Шри-Ланке

Более 200 человек ранены в массовых протестах в Шри-Ланке Один полицейский погиб, более 200 человек ранены в продолжающихся массовых протестах и столкновениях в Шри-Ланке.
Другие страны
10 мая 2022 г. 10:29
Более 200 человек ранены в массовых протестах в Шри-Ланке

Один полицейский погиб, более 200 человек ранены в продолжающихся массовых протестах и столкновениях в Шри-Ланке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mirror.

По ее данным, 24-летний констебль умер в больнице от травм, полученных при взрыве гранаты со слезоточивым газом.

Издание отмечает, что в целом число пострадавших в антиправительственных акциях возросло до 210 человек. Они обратились в национальный госпиталь Коломбо.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что в массовых протестах в Шри-Ланке погибли пять человек.

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Версия на английском языке Sri Lanka protests leave over 200 injured

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