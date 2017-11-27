Более 200 человек погибли из-за чумы на Мадагаскаре

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 202 человека погибли из-за чумы на Мадагаскаре с 1 августа по 22 ноября.

Как передает Report, со ссылкой нав РТ, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на данные местного Минздрава.

"Вдобавок к случаям заболевания лёгочной чумой стало известно о 341 случае бубонной чумы, один случай первично-септической чумы, а также 215 случаев неопределённого типа болезни", - говорится в сообщении организации.

При этом за указанный период Министерство здравоохранения Мадагаскара сообщило о 2348 случаях заболевания, из которых 202 — со смертельным исходом.