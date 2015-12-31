Более 200 человек эвакуированы с платформ в Северном море

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Всего 235 человек эвакуированы с платформ нефтяного месторождения Вальхалл в Северном море у южных берегов Норвегии из-за движущегося на них стометрового парома без экипажа на борту, сообщает Report со ссылкой на норвежские СМИ.

По данным норвежской газеты VG, оказавшийся в море паром Eide Barge 33 принадлежит норвежскому пароходству Eide Marine. Судно сорвалось с креплений в среду вечером из-за штормовой погоды.

"Паром идет в направлении к Вальхалл. Проводится полная эвакуация с платформ, и все работы прекращены с 10:00 утра", - сказал представитель компании BP Norge Ян Эрик Геирмо, чьи слова цитирует норвежская газета VG.

По его словам, паром может оказаться в районе платформ часа через два-три.

Ранее директор пароходства Eide Marine Кьяртан Мехаммер сказал газете VG, что близ принадлежащего им парома находится три судна и предпринимается попытка остановить его.