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Более 20 заключенных пострадали при обрушении стены тюрьмы в Индии

Более 20 заключенных пострадали при обрушении стены тюрьмы в Индии По меньшей мере 22 заключенных были ранены в субботу при обрушении стены тюремного барака в штате Мадхья-Прадеш. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам суперинтендант местной полиции Манодж Кумар Сингх.
Другие страны
31 июля 2021 г. 12:15
Более 20 заключенных пострадали при обрушении стены тюрьмы в Индии

По меньшей мере 22 заключенных были ранены в субботу при обрушении стены тюремного барака в штате Мадхья-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам суперинтендант местной полиции Манодж Кумар Сингх.

"Двадцать два заключенных были ранены в результате инцидента. Один из заключенных, получивший наиболее тяжелые травмы, был доставлен в город Гвалиор для оказания экстренной медицинской помощи, а остальные пострадавшие были доставлены в районную больницу", - приводит информационное агентство Press Trust of India слова Сингха.

"Как только мы получили эту информацию, сотрудники полиции срочно прибыли в тюрьму для проведения спасательной операции", - добавил Сингх.

По данным полиции, несчастный случай произошел в тюрьме округа Бхинд. Стена обрушилась из-за подтопления, в последние дни в штате непрерывно шли мощные муссонные дожди. На момент инцидента в тюрьме отбывали наказание 255 заключенных.

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из многих районов страны. За прошедшие две недели, по разным оценкам, в Индии погибло не менее 300 человек.

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