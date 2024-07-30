Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков в Венесуэле

Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента.

Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента.

Как передает Report , об этом министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес написал в социальной сети "X".

"К настоящему моменту 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь", - говорится в публикации.

Глава ведомства также заявил, что власти не допустят, чтобы в Венесуэле повторились события 2014, 2017 и 2019 годов, когда в стране прошли массовые акции протестов с беспорядками, сопровождавшимися гибелью людей.