Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков в Венесуэле

Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента.
Как передает Report, об этом министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес написал в социальной сети "X".
"К настоящему моменту 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь", - говорится в публикации.
Глава ведомства также заявил, что власти не допустят, чтобы в Венесуэле повторились события 2014, 2017 и 2019 годов, когда в стране прошли массовые акции протестов с беспорядками, сопровождавшимися гибелью людей.
Al momento, tenemos 23 efectivos de la #FANB heridos, algunos con armas de fuego, víctimas de los actos violentos de hoy. Los mismos reciben cuidados médicos. ¡No permitiremos que Venezuela retorne a la oscuridad de los años 2014, 2017 y 2019! ¡No pisemos en falso!