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Более 20 военных Буркина-Фасо погибли при нападении боевиков

Более 20 военных Буркина-Фасо погибли при нападении боевиков Свыше 20 военных Буркина-Фасо погибли и около 40 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) на город Джибо.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 11:56
Более 20 военных Буркина-Фасо погибли при нападении боевиков

Свыше 20 военных Буркина-Фасо погибли и около 40 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) на город Джибо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

По данным местных СМИ, 26 ноября около 3 тыс. боевиков атаковали Джибо и попытались его захватить, в ответ "в ходе контрнаступления военные уничтожили более 400 террористов". Официальных данных о погибших и пострадавших со стороны военных власти западноафриканской страны не сообщали. Однако, как пишет Jeune Afrique, в результате противостояния с боевиками погибло по меньшей мере 22 солдата и пострадали еще около 40. Некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте, других на вертолете доставили в Уагадугу.

Один из источников сообщил изданию, что армия смогла ликвидировать лишь около 50 боевиков. Кроме того, в результате противостояния погибли мирные жители, а магазины в городе Джибо были разграблены или разрушены.

28 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что боевики убили в ходе нападения на Джибо 40 мирных жителей, еще 42 человек пострадали.

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