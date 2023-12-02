Более 20 участников COP28 призвали утроить потенциал мировой ядерной энергетики

Более 20 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Более 20 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Участники, принявшие на себя обязательства в рамках декларации, будут совместно работать над достижением глобальной целевой задачи по утроению ядерного энергетического потенциала к 2050 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в документе под названием Triple Nuclear Energy.

Принявшие декларацию страны также пообещали "принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, устойчивости, защиты и нераспространения, а также ответственного обращения с топливными отходами в долгосрочной перспективе".

Документ подписали 22 страны, в том числе Великобритания, Венгрия, Канада, Нидерланды, ОАЭ, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.