О нас

Более 20 участников COP28 призвали утроить потенциал мировой ядерной энергетики

Более 20 участников COP28 призвали утроить потенциал мировой ядерной энергетики Более 20 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 16:12
Более 20 участников COP28 призвали утроить потенциал мировой ядерной энергетики

Более 20 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Участники, принявшие на себя обязательства в рамках декларации, будут совместно работать над достижением глобальной целевой задачи по утроению ядерного энергетического потенциала к 2050 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в документе под названием Triple Nuclear Energy.

Принявшие декларацию страны также пообещали "принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, устойчивости, защиты и нераспространения, а также ответственного обращения с топливными отходами в долгосрочной перспективе".

Документ подписали 22 страны, в том числе Великобритания, Венгрия, Канада, Нидерланды, ОАЭ, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 20 COP28 participants call for tripling potential of global nuclear energy

Другие новости из категории

Дания направит 18,7 млн долларов на проект по возобновляемым источникам энергии в Африке
Дания направит 18,7 млн долларов на проект по возобновляемым источникам энергии в Африке
2 декабря 2023 г. 16:00
Премьер-министр Непала призвал развитые страны делиться ресурсами для борьбы с изменением климата
Премьер-министр Непала призвал развитые страны делиться ресурсами для борьбы с изменением климата
2 декабря 2023 г. 15:30
Глава ВОЗ: Доставка помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в прежнем объеме
Глава ВОЗ: Доставка помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в прежнем объеме
2 декабря 2023 г. 14:40
Армия Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана
Армия Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана
2 декабря 2023 г. 11:35
США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений
США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений
2 декабря 2023 г. 11:20
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
2 декабря 2023 г. 10:01
Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа
Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа
2 декабря 2023 г. 09:37
Германская Rheinmetall планирует начать выпуск бронетехники в Украине в 2024 году
Германская Rheinmetall планирует начать выпуск бронетехники в Украине в 2024 году
2 декабря 2023 г. 09:26
CМИ: Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы
CМИ: Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы
2 декабря 2023 г. 09:14
Запад оказывает давление на ряд стран из-за обхода антироссийских санкций
Запад оказывает давление на ряд стран из-за обхода антироссийских санкций
2 декабря 2023 г. 08:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi