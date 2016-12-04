Более 20 тысяч пассажиров застряли в аэропорту китайского Чэнду

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 тысяч пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за сильного тумана, который привел к массовой отмене и задержке авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, в международном аэропорту "Шуанлю" к полудню воскресенья отменены 49 рейсов, скопились более 20 тысяч пассажиров.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта более чем на 10 часов и начала ограниченно функционировать к 11:43 (06:43 мск). Ранее в субботу были отменены 32 рейса.

По словам сотрудников администрации аэропорта, за последние годы это самое серьезное нарушение авиасообщения.