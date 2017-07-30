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    Более 20 тыс. посетителей музыкального фестиваля в Барселоне эвакуированы из-за пожара

    Сам пожар был оперативно ликвидирован экстренными службами, но сама сцена выгорела полностью

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Около 22 тыс. посетителей музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain в Барселоне были эвакуированы в субботу вечером из-за пожара, охватившего главную сцену.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном в Facebook мероприятия.

    Как сообщили организаторы, в сцену попал один из зарядов фейерверка, в результате чего мгновенно загорелась вся ее конструкция. Пожар вспыхнул за минуты до начала выступления американского ди-джея Стива Аоки, которое привлекло десятки тысяч молодых людей. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с возгоранием. При этом сцена полностью выгорела.

    Эвакуация прошла в спокойной обстановке, паники удалось избежать. О пострадавших не сообщается.

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