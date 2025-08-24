О нас

Другие страны
24 августа 2025 г. 15:14
Более 20 тыс. человек эвакуированы на Хайнане из-за шторма

Власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики", приближающегося к южному побережью.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно информации, на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта. Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно.

По состоянию на утро, скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань в воскресенье днем или вечером.

