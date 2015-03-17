Более 20 новых случаев заболевания Эболой зафиксированы в Гвинее

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Гвинее зафиксирован 21 новый случай заражения лихорадкой Эбола, среди заболевших три врача местного госпиталя, сообщает Report со ссылкой на Рейтер.

Предположительно, последние случаи заражения связаны со скончавшейся ранее от лихорадки женщиной, чье тело было погребено без соблюдения всех необходимых мер, а также с несоблюдением техники безопасности в госпитале, об этом сообщила представитель Миссии ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу (UNMEER) Фатумата Каба.

"Это значительный регресс, который связан с поступками определенных людей. Они практически не соблюдают мер безопасности, о которых мы информируем население уже почти год", - заявила Каба.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество погибших от смертельного вируса Эбола превысило 10 тысяч человек, зараженных насчитывается 24350 человек.