Более 20 нелегальных мигрантов попытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Двадцать два нелегальных мигранта, пытавшиеся проникнуть в ОАЭ, обнаружены полицией в бетономешалке.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает эмиратское издание The National.
Водитель транспортного средства был задержан на границе с Оманом на таможенном пункте Khatam. Внутри миксера находились 21 выходец из азиатских стран и одна женщина африканского происхождения.
Ведётся расследование инцидента, заявили в полиции эмирата Шарджа.
News DepartmentАвтор новости
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