Более 20 млн британцев столкнутся с ограничением на использование воды

Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн. человек.

Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн. человек.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, две крупные коммунальные компании уже ввели временные меры. Они призвали граждан не использовать шланги для полива растений, мойки автомобилей и фасада дома, а также наполнения бассейнов. Например, такая мера распространится на 1,1 млн. человек в графстве Гэмпшир и на острове Уайт начиная с вечера пятницы.

Спустя неделю подобные рекомендации будут действовать в графствах Кент и Суссекс, где проживает еще 2,2 млн. человек.